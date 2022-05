’Beloon gezonde leefstijl met lage zorgpremie’

Verhalen achter het nieuws

Last van migraine? Dit is wat je moet weten!

Overgevoeligheid voor licht en geluid, misselijkheid en een bonzende hoofdpijn: een op de drie vrouwen krijgt eens in haar leven te maken met migraine. Maar wat is nu precies het verschil tussen hoofdpijn en migraine? En waarom lijken vooral vrouwen hier last van te hebben? We bespreken het met prof...