’Kabinet dweilt met de kraan open’

Het kabinet trekt veel geld uit om iedereen in 2019 wat meer te laten overhouden in de portemonnee. Over drie maanden zijn er tenslotte verkiezingen en de kabinetscampagne is deze week begonnen. Je hoort ze dan ook niet over de duurdere zorg, energierekening en boodschappen. Dat zal het hardste aankomen bij mensen met een laag loon, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, want die gaan er het minste op vooruit. Het kabinet rekent erop dat de lonen met 2,8% stijgen. Die loonstijging bleef de laatste jaren achter, terwijl de economie draait als een tierelier.