De Kwestie Koopkracht: Dit zeggen anderen

Zo ongeveer alles wordt duurder en toch laat het bijgestelde ’koopkrachtplaatje’ zien dat vrijwel alle huishoudens erop vooruit gaan. Maar is dat ook zo? ING-econoom Marten van Garderen is overtuigd van wel, FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha is sceptisch. Dat zijn twee meningen, hier nog een paar andere.