’Gunstig voor vrijwel alle huishoudens’

Voordat ik het antwoord geef op de vraag of we er volgend jaar op vooruit gaan, is het belangrijk om alle beschikbare informatie op een rij te zetten. Wat doen de belangrijkste plussen en minnen voor onze portemonnee van volgend jaar? Wat daar per saldo uitkomt, geeft het antwoord. De cijfers van het Centraal Planbureau zijn veelbelovend. In 2019 gaan we er naar verwachting zo’n 1,6% in doorsnee op vooruit.