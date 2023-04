Brief 1 ’Verhuiscircus EU moet stoppen’

Daardoor moeten we meer gaan betalen voor vliegtickets, zijn we duurder uit met energie en wordt de benzine aan de pomp duurder. Europarlementariërs echter geven zelf niet het goede voorbeeld. Zo blijven ze met hun hele boeltje maandelijks op en neer verhuizen tussen Brussel en Straatburg omdat ze niet tot één definitieve locatie kunnen komen. Zij vliegen voor elke vergadering of wissewasje luxueus de wereld over. Hypocrisie ten top, hoogste tijd voor verandering! Laten ze gewoon een locatie buiten Frankrijk en België nemen voor een nieuwe EU pleisterplaats.

Anne Vink, Moraira (Spanje)

