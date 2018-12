’Allemaal erop vooruit? Wanneer dan?’

Ze zullen er wel zijn hoor, mensen die het eens zijn met ING-econoom Marten van Garderen, die met de rekensommetjes van het Nibud in de hand concludeerde dat inderdaad de meeste mensen het komende jaar erop vooruit gaan. Maar die optimisten zijn onder de reageerders niet te vinden.

Klagen gaat ons beter af, concludeert ook Hansie: „Zolang er nog miljoenen opgehaald worden voor goede doelen, valt het wel mee in Nederland. De pest is echter, dat onze regering dat ook weet.”

Meerdere groepen reageerders zeggen er bekaaid vanaf te komen met de nieuwe plannen: de gepensioneerden, de zelfstandigen en de kinderlozen met een laag inkomen. erikenmj616 neemt het op voor de zelfstandigen: „Je kunt – als zelfstandige - je tarieven niet verhogen met de lastenverzwaringen die het kabinet heeft doorgevoerd. Alle zelfstandigen gaan er hard op achteruit. Dit zijn wel meer dan een miljoen mensen.”

Alle kosten omhoog

En ook gepensioneerden zien geen mogelijkheden de lastenverzwaringen het hoofd te bieden, zonder dat ze erop achteruitgaan. Ctn96 legt uit: „Ik ben 68, heb een AOW en een klein pensioen. Ik heb al jaren geen rente over het pensioen ontvangen en ook wordt er niet geïndexeerd. Met de jaarlijkse inflatie ga ik er dus ieder jaar op achteruit in plaats van vooruit. Vervolgens gaan alle kosten omhoog; ziektekostenpremie, verzekeringen, energiekosten, brandstof, boodschappen, alles!”

Reageerder I.vd is bang voor groeiende inkomensverschillen: „Alleen de rijken worden rijker. De minderbedeelden worden armer.” Dus, dan moet iedereen wel op de hand zijn van FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha, nietwaar? Nou, die kan ook onderuit de zak krijgen, want „FNV blaast hoog van de toren, maar liet een goed pensioenplan klappen”, zegt Hendrikus60.

En de koopkrachtplaatjes dan? Nou, zegt du.xaverius58: „Ik ben er van overtuigd dat wij helemaal er niets op vooruit gaan. De enige die erop vooruit gaat, is het bedrijfsleven. Nederland zou eens in opstand moeten komen om meer koopkracht te gaan eisen.”

Ach, binnenkort weten we het: als de eerste loonbetalingen van het nieuwe jaar zijn gedaan. Magnolia-zzz kan niet wachten: „Ben erg benieuwd naar mijn nieuwe loonstrookje in januari. Dat moet netto minstens 100 euro per maand meer zijn om er niet op achteruit te gaan. Het kabinet zegt ’Vooruit’, dus ik reken op netto 150 euro per maand meer!” Het antwoord daarop van de eerste reageerder van vandaag, hoa_trinh30614: „Droom maar.”