’We Geven Ze Hoop’ is een passender naam voor deze stichting die alle realiteitszin heeft verloren, waardoor deze actie een nog veel groter probleem veroorzaakt bij die vluchtelingen dan ze nu al hebben. Het ’sociale’ streven van deze stichting blijkt, zoals zo vaak in het verleden is gebleken bij andere soortgelijke acties, een volledig verkeerd effect te hebben. Dit soort ’dapper’ acties die letterlijk tegen alle Europese maatregelen met betrekking tot opvang van vluchtelingen ingaan, roept steeds meer de vraag op waar de vele stichtingen en actiegroepen in Nederland mee bezig zijn op dit gebied? Maar ook op andere gebieden roept het vragen op en wellicht zien zij de GroenLinkse burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, als inspirator, want zij biedt uiteindelijk uitgeprocedeerde asielzoekers een woning aan.

Otto C. Tempelaars, Heemstede