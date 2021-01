’Reisbewegingen fors verminderen’

Als een avondklok als serieuze maatregel wordt bekeken om mensen thuis te houden, maar de honderdduizenden die dagelijks met het openbaar vervoer en op Schiphol reisbewegingen maken niet een halt wordt toe geroepen, slaan we de plank in mijn ogen volledig mis. Ook de duizenden dagelijkse reisbewegingen naar supermarkten worden niet onder de loep genomen. Bij alle bovengenoemde reisbewegingen en situaties waar anderhalve meter afstand houden zelden juist wordt nageleefd, vallen die zeldzame illegale feestjes of familiebezoeken in het niet. Stop 3 weken met vliegen en het gebruik van het openbaar vervoer en maak 3 weken van de supermarkten drive-in supermarkten waar je je boodschappen kunt ophalen net als bij de bouwmarkten: digitaal bestellen en volgens een tijdslot afhalen.

Dan kunnen we onze familie en onze dierbaren gewoon blijven zien en zullen we, naar mijn overtuiging, toch zien dat de besmettingen drastisch zullen dalen.

Frank Vissering, Meerstad