’Pakketbezorgers te snel en te wild’

Je schrikt je af en toe dood. Daar kunnen we wat aan doen. Of is het al te laat? Zijn we te verslaafd aan het online kopen van goederen? Ik hoop van niet. Gewoon gaan winkelen in dorp of stad. Dat is gezond en gezellig.

De winkelcentra worden hierdoor ook een stuk aantrekkelijker. Niet alleen voor de kopers, maar ook voor de winkeliers en warenhuizen.Veel stadsmensen en dorpelingen zullen u dankbaar zijn dat het weer veiliger en gezonder in hun woonwijk wordt.

Aad van der Gulik, Lisse