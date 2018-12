Tegelijkertijd wordt de electrische auto enorm gepromoot. De aanschaf daarvan lijkt de redding van de wereld. Toeval? Ook de biologische landbouw en veeteelt blijkt nu ineens schuldig.

Die zorgen wereldwijd voor ontbossing met alle gevolgen vandien. Allerlei 'geleerden' willen ons angst aanpraten. Wat moet je ervan geloven? Eén ding is wél zeker. Linksom of rechtsom, het gaat de burger geld kosten.

In de jaren tachtig in de vorige eeuw ontstond er ook al zo'n hype. Zure regen. Het einde van de mensheid leek nabij. Massa's dode vissen en kale bossen. Enorme doemverhalen. Je ontkwam er niet aan. De ophef daarover verdween net zo vlug als die opkwam. Niemand heeft het er ooit nog over gehad.

En zo zal het ook vergaan met de huidige klimaatophef. Over 20 jaar heeft niemand het er nog over. En vervolgens zal er wel weer een ander gigantisch wereldprobleem worden gevonden waar de nodige angst bij de burger wordt ingeprent.

En betalen zullen we. Dat is de enige zekerheid die we hebben. En wat betreft die toekomst en het nieuwe jaar: laat je niet gek maken!

Jan Muijs, Tilburg