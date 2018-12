’Verduurzaming is illusie’

Het resultaat is echter dat de totale Nederlandse uitstoot nog geen half procent van het wereldtotaal zal uitmaken. Voorwaar geen economische wetmatigheid waar je juist met een zo’n min mogelijk inspanning een zo hoog mogelijk rendement probeert te behalen.

Ik denk dat het een illusie is van de klimaatpanels om te denken dat alle burgers de aangedragen ideeën tot verduurzaming en vergroening eensgezind zullen omarmen. De plannen liggen nu enkele maanden in de week, maar zullen bij de komende verkiezingen grote verschuivingen in het electoraat te zien geven.

Zowel de VVD en het CDA, waar de achterban toch enig onbegrip toont, als D66, GroenLinks, SP en CU, die de uitkomst nog te gematigd vinden, zullen een interessante uitkomst geven waar de burgers naar toe willen met dit klimaatakkoord.

R.L. van Hasselt, Gieten