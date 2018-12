Brief 1 ’We zijn gedram politiek kotsmoe’

Isoleren van spouwmuren, vloeren, dak, dubbelglas en energiezuinige gasgestookte c.v. ketel etc. Ook zijn we energie en milieubewust geworden. Kortom het energieverbruik van gas en elektriciteit hebben we stevig omlaag weten te krijgen.

Heel frustrerend is dat alle genomen maatregelen financieel niets hebben opgeleverd. Sterker nog, het heeft ons veel geld gekost. Allerlei energiebelastingen en tariefsverhogingen hebben de energierekening drastisch verhoogd. Ontmoedigingsbeleid door de overheid.

Met het presenteren van de onzinnige klimaatplannen wordt opnieuw een forse rekening gepresenteerd. Voor ons is de grens bereikt, ook in financiële zin. We stoppen met ons milieubewust en duurzaam doen en laten.

Het gedram van de politiek zijn we kotsmoe en heeft een regelrechte averechtse uitwerking. We voelen ons gewoonweg belazerd.

L. Jonkers

