Ombudsman: Zo lang als nodig

Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Eduard*. Zijn ernstig zieke vrouw overlijdt. Negen maanden later krijgt hij een e-mail die hem boos en emotioneel maakt. De e-mail is namelijk gericht aan zijn overleden vrouw. Er staat een nieuw bericht voor haar klaar van de Belastingdienst in de Berichtenbox van haar MijnOverheid-account. Pijnlijk en ook vreemd, want haar overlijden is bij de overheid bekend. Deze situatie speelde niet alleen bij Eduard. Meer nabestaanden hadden hiermee te maken. Voor ons reden om de verantwoordelijke minister te vragen dit te voorkomen. En gelukkig komt die oplossing er nu ook.

En herinnert u zich Frenka* nog? Zij heeft zorg nodig vanuit de overheid voor haar chronisch zieke, gehandicapte dochter. Maar ze loopt tegen knelpunten aan bij het aanvragen van die zorg. En daarin is zij niet de enige. Voor velen is het bijvoorbeeld niet duidelijk bij welke instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen; ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ze ervaren bureaucratische rompslomp zoals overbodige (her)indicaties en te veel formulieren. Of hun zorg sluit niet goed aan. Wij hebben de knelpunten op een rij gezet en droegen oplossingen aan. Hiermee is de overheid nu aan de slag.

Ook kregen we veel klachten van woonwagenbewoners. Bijvoorbeeld van Marina*. Zij erft de woonwagen van haar oma. Maar de gemeente laat weten dat ze het huurcontract niet mag overnemen. Sterker nog, ze moet de standplaats binnen 14 dagen ontruimen. Op de standplaats van oma zet de gemeente betonblokken neer. Dit terwijl onze overheid mensenrechtenverdragen medeondertekend heeft waardoor zij moeten zorgen voor bescherming van de woonwagencultuur Dat houdt ook in dat er voldoende standplaatsen zijn voor woonwagens. Maar na een onderzoek van ons bleek dat gemeenten niet goed op de hoogte zijn van deze verplichting. We hebben de overheid hierop aangesproken en veel gemeenten zijn nu bezig hier beter mee om te gaan.

Vaak lukt het ons voor mensen de kink uit de kabel met de overheid te halen. Soms deels. En soms lukt het helaas niet. De regels zijn dan zo bureaucratisch en ingewikkeld, dat wij er ook niet met de overheid uitkomen. Dat is best frustrerend, maar ook een flinke motivatie om onze schouders er vol energie onder te blijven zetten. Ook in 2019. En de jaren erop. Zo lang als het nodig is.

*Gefingeerde namen