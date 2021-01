’Windmolens ramp voor mens en dier’

Wat iedereen die bij een windmolen woont allang wist is nu wetenschappelijk onderbouwd. Windmolens hebben een ernstige negatieve invloed op de gezondheid door infrasone en laagfrequent geluid dat het veroorzaakt, schrijft Anne Vink.

Het veroorzaakt trillingen en geluid dat heel ver reikt en waar tegen je je niet kan beschermen noch kan isoleren. En dat geldt dus net zo voor het zeeleven. Walvissen raken volledig gedesoriënteerd, kunnen niet meer met elkaar kunnen communiceren, verdwalen en komen zo in het kanaal terecht om te vervolgens te sterven. Ook zijn windmolens de reden waarom dolfijnen en grienden zich op de kusten werpen, gek geworden van de infrasone tonen.

We mogen dus geen windmolen meer in zee plaatsen. Vogels en insecten die zich te pletter vliegen tegen de wieken, hun aantallen zijn in een paar jaar tijd ernstig verlaagd. Allemaal zeer zorgelijk.

Hoezo is een windmolen groen, die is pikzwart! Bovendien leveren ze amper of geen energie op, wordt zwaar gesubsidieerd dus is pure geldverslinding. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraald.

Anne Vink,

Moraira (Spanje)