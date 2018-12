’Waarom zo laks met richtingaanwijzer?’

Een lezer merkt op dat veel mensen hun richtingaanwijzer niet gebruiken (WUZ, 24/12). Hij signaleert dat terecht. Waarom mensen dit niet doen is niet duidelijk. Is het een vorm van luiheid of is het niet meer cool om aan te geven welke kant je uitgaat?

In feite is het aangegeven van richting, naast het feit dat het veiligheidsbevorderend is, ook een vorm van beleefdheid naar de andere weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland probeert via een peiling te achterhalen waarom hele volksstammen zowel op de fiets als in de auto vaak geen richting meer aangeven. VVN kaart dit vooral via social media aan onder de noemer ’Meedoen is makkelijk’ en via 250 borden op rust-en verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen.

Rob Stomphorst, Veilig Verkeer Nederland