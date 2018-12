’Megaorder NS-sprinters had in Nederland moeten blijven’

Als de politiek en bestuurders NS een beetje visionaire blik hadden gehad, hadden zij destijds, toen langzamerhand het besef doordrong dat wij t.z.t. nieuwe treinstellen nodig hadden, de Nederlandse industrie moeten inschakelen voor deze megaorder.

Nu gaat de werkgelegenheid en winst naar Spanje toe. Wat krijgt de Nederlandse industrie en belastingbetaler hiervoor terug aan maakorders? Ik kom uit de tijd van Werkspoor Utrecht,waar wij zelf treinstellen bouwden, de motoren bij Holec Slikkerveer, Hengelo etc haalden. De werkervaring en kennis is er nog.

Wij geven de Spanjaarden een mooie order. Politici, met name de heer Roger van Boxtel van D66, zijn landbestuurders en geen ondernemers. De catastrofe met de Fyra, waar de heer Rutte zich in paniek mee bemoeide, ligt nog vers in het geheugen. De Italianen kregen de Fyra terug voor een habbekrats die nu zonder problemen rondrijdt in Italië.

Kees de Vries, Maasdam