’Marcel Crok toont enorme moed’

Crok komt met feiten die je moeilijk kunt ontkennen. De waarheid en feiten komen hard binnen bij klimaatactivisten. Leugens en demogogie zet zoden aan de dijk en helaas zijn daar een hoop mensen gevoelig voor.

Nu het uit de hand gaat lopen met alle lastenverzwaringen worden ze eindelijk wakker. Hoop dat kamerleden tijdens het reces de tijd nemen om nuchter naar alle plannen te kijken en tot de conclusie komen dat dit niet gaat werken.

De kloof tussen arm en rijk is al een feit. Rijken wordem rijker en armen armer. Dit moeten we niet willen want dat komt als een boemerang terug. Waarschijnlijk al heel snel. Wordt een heet voorjaar.

Cees Koopman, Breda