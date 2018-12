Uitslag Stelling: Investeren in meer spoor

De NS gaat nog eens 88 nieuwe sprinters extra bestellen bovenop de al eerder gekochte 118 sprinters en 125 oude treinen renoveren om de druk van de ketel te halen, maar veel respondenten vragen zich af of dat genoeg is. „De drukte wordt weliswaar aangepakt maar veel te laat. Regeren is vooruitzien”,vindt iemand.

Een respondent die jarenlang machinist is geweest bij de NS stelt: „Er is, toen NS nog een overheidsbedrijf was, veel te veel bezuinigd. De NS en ProRail doen er alles aan om die achterstand in te lopen, maar door de toenemende reizigersstroom loopt men achter de feiten aan.”

Anderen zeggen: „Je kunt wel nieuw treinmaterieel aanschaffen, maar zolang het spoor te veel bloot staat aan storingen door kapotte bovenleidingen, wisselstoringen, natte blaadjes etc. zal dit niet veel helpen.”

Driekwart vindt dan ook dat er daarnaast veel meer geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur van het railnet. „Investeer in een toekomstbestendig spoor, uitbreiding van rails, zodat meer treinen naast of onder/boven elkaar kunnen rijden in een doorlopend schema zodat je nooit een half uur of uur hoeft te wachten. Kijk voor efficiëntie eens naar het spoor in Japan!”

Dat de NS probeert mensen buiten de spits te laten reizen door korting te geven vóór 07.30 uur en na 08.30 uur is volgens de meesten wel een goed systeem maar, benadrukken sommigen, niet iedereen heeft die keuze. „Zolang werkgevers geen flexibele werktijden willen, moet je reizen in de spits en heb je als werknemer niets te kiezen.” Een spitsheffing vindt 80 procent dan ook geen goed idee.

Sommigen vinden niet zozeer de drukte in het openbaar vervoer een probleem als wel de prijs. Bovenop de inflatie komt volgend jaar de verhoging van de btw van 6 naar 9%, waardoor een treinkaartje fors duurder wordt. Een slechte zaak, vinden de respondenten, en het helpt ook niet om mensen uit de auto te krijgen.

Gevraagd naar de grootste ergernis worden de overvolle treinen het vaakst genoemd. „Ik voel mij regelmatig als een haring in een ton waarvoor ik dan ook nog de jackpot moet betalen”, wordt geklaagd. De prijs staat op nummer twee, gevolgd door vertragingen.

Ook al nam het aantal files op de weg dit jaar met maar liefst 20% toe in vergelijking met vorig jaar, de meesten kiezen toch voor de auto. „Ik rij al 22 jaar tussen Voorschoten en Amsterdam met de auto. Ellenlange files op de A4 of de A44. Toch blijf ik liever in die wagen zitten dan in een overvolle, vieze trein met bellende medepassagiers, koude perrons etc. In de auto kan ik lekker handsfree bellen, radio luisteren en relaxen.”

Een op de drie maakt zich geen zorgen over de drukte of neemt die voor lief. „Nederland is nu eenmaal overvol, daarom moet je genoegen nemen met overvolle treinen”, stelt iemand laconiek. Anderen vinden dat de NS het prima doet ’in een klein land met een overvol railnetwerk’. Zo stelt iemand: „De reiziger wil het liefst gratis, alleen in de trein en gisteren aankomen. NS, je doet het goed.”