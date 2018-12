Stelling: Handhaven vuurwerkvrije zones ondoenlijk

Een wildgroei aan vuurwerkvrije gebieden in steden tijdens de jaarwisseling leidt tot kopzorgen bij de politie. Ruud Verkuijlen, namens de Nationale politie verantwoordelijk voor een veilig verloop van de jaarwisseling maakt zich zorgen over het feit dat niet duidelijk te zien is waar wel of niet vuurwerk mag worden afgestoken. Is handhaven voor de politie zo ondoenlijk of zal het wel meevallen met de overlast?