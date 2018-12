Brief 3 ’Handhaaf desnoods met harde hand’

De gemeente ondernam niets en gedoogde de situatie. Het kreeg de kans om uit te groeien tot de steen des aanstoots van Amsterdam. Maar na al die jaren zijn de kaarten nu eindelijk geschud en moet het terrein voor andere doeleinden leeg worden opgeleverd.

Tot de hoogste bestuursrechter is beslist, dat er ontruimd moet worden. En dat vervangende ruimte niet aangeboden hoeft te worden. Maar Amsterdam zou Amsterdam niet zijn; dus is er een vervangend terrein beschikbaar gesteld, voorzien van álle faciliteiten en voor gezinnen met kinderen is zelfs een huurwoning aangeboden.

Maar het getreiter van de krakers blijft nog even voortduren. Ze hebben het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties ingeschakeld, die om uitstel bij de gemeente vroegen. Zijn er geen andere mensenrechten waar je je dan voor kunt inzetten, vraag ik me af.

De gemeente zet alsnog zijn plannen door. Terecht. Aan deze wetteloze situatie moet een eind komen. Ten overstaan van de Amsterdammers kun je zo'n beleid niet langer meer verkopen.

Men heeft tegenwoordig de mond vol over handhaven. Doe dat dan eindelijk ook eens. Desnoods met harde hand. De gedoogsituatie heeft lang genoeg geduurd.

Jan Muijs, Tilburg

