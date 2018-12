’Blijf van andermans bezittingen af!’

Dat ze daar kosteloos een nomadenbolwerk creërden en nu dus door de Raad van State de opdracht hebben gekregen het terrein te verlaten. Niet zomaar op straat gezet, nee, er wordt hun vervangende ruimte toegezegd voor 2 jaar zodat ze op hun gemak naar woonruimte kunnen zoeken.

De VN-club gaat zich nu op verzoek van de krakers ermee bemoeien en dat zou volgens dhr. G.J. Knoops tot een claim kunnen lijden. Wat heeft kraken met een internationaal protocol te maken?

Het is illegaal, ze hebben de plaats jarenlang gratis bezet gehouden en het terrein heeft een bestemming gekregen dus niks inmenging van de VN. De kraklers moeten goedschiks of kwaadschiks van het terrein worden verwijderd. Iets wat 20 jaar geleden al had moeten gebeuren. Je blijft van een andermans bezittingen af!

Mevr. Brugman, Lelystad