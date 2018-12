’Ontruiming ADM-terrein weggeven identiteit’

De VN-club doet inzake de ADM-krakers (Tel.28/12) een uitspraak die de hoogste rechterlijke organisatie in ons eigen land overruled! We hebben alles verkwanseld aan Brussel en aan allerlei wereldwijde clubs die ons nu gaan zeggen wat we in ons eigen landje wel of niet mogen doen.

Met andere woorden; je mag nog zelfstandig ademen, maar voor de rest word je geleefd.

C.N.H.van Dijck, Mijdrecht