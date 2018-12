’Oplossing fileleed; distributiesysteem kentekenplaten’

De ene dag de even nummers en de andere dag de onevennummers op de wegen toelaten. Of kleuren: er zijn altijd uitzonderingen en die geven we een andere kleur, en taxi's na een strenge selectie een vergunningssysteem.

Het dwingt mensen om hun afspraken goed te agenderen en met elkaar mee te rijden. Verder een maximum snelheid van bijv. 100km/pu en een absoluut inhaalverbod voor vrachtwagens.

Dat geeft als bijkomend voordeel een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot. Uiteindelijk zal iedereen blij zijn om niet iedere dag in de file te staan.

Sytze Adema, Zoutelande