Uitslag Stelling: Suikertaks geen oplossing

Als er niks gebeurt, dan heeft in 2040 twee derde van de Nederlandse bevolking overgewicht, zo vrezen organisaties als Unicef, de Hartstichting en het Diabetes Fonds. De meeste respondenten denken niet dat het zo ver gaat komen. Dat de gemiddelde Nederlander straks iets te zwaar is, vindt een bovendien meerderheid van de stemmers ook niet echt een probleem.

Sommigen maken zich wel zorgen over de jeugd. „Het is niet zo heel erg als volwassenen een beetje te zwaar zijn, maar als het al begint in je jeugd dan gaat het er nooit meer af.”

Iemand anders: „Meters chips in de supermarkt, die vooral worden gekocht als lunch. Wat is er gebeurd met de boterham met kaas?”

Een flinke meerderheid van de respondenten vindt niet dat de gezondheid van voedsel kan worden overgelaten aan de fabrikanten. Een stemmer: „De industrie gaat voor winst en niet voor onze gezondheid. Maar wij moeten wel opdraaien voor de hogere zorgkosten die al dat overgewicht met zich meebrengt.” Sterker nog: „De industrie heeft ons verslaafd gemaakt aan suiker, vet en zout. Dat moet worden aangepakt.”

Aan de andere kant zijn de meeste stemmers tegenstander van stringente maatregelen als een suikertaks op bijvoorbeeld frisdranken. Een reactie: „Alleen maar een manier voor de overheid om meer geld binnen te harken.” Een andere respondent: „Ook een verhoging van de accijnzen helpt de verstokte rokers en drinkers niet van hun verslaving af. Een dubbeltje extra op frisdrank, gaat ook echt niet helpen."

Ook vindt een meerderheid niet dat producten met veel suiker, vet en zout duurder moeten worden. Veel stemmers klagen dat de dagelijkse boodschappen nu al veel te duur zijn. Een respondent ziet het liever omgekeerd: „Gezond voedsel goedkoper maken, in plaats van de rest duurder.” Iemand anders constateert: „Een pizza of afhaalmaaltijd zijn vaak goedkoper dan gezond eten met veel groenten. De overheid zou de BTW op vers voedsel moeten verlagen.”

Twee derde vindt dat zorgverleners moeten wijzen op overgewicht en de gezondheidsklachten die dat met zich meebrengt. Toch vinden sommige respondenten dat iedereen recht heeft om te eten wat hij of zij wil. „Ik laat toch echt niet door de overheid bepalen wat ik moet eten.”

Bijna driekwart denkt dat het moeilijk is voor mensen om af te blijven van vet, zout en zoet eten. Een respondent die het er zelf moeilijk mee heeft: „Suiker is echt een vorm van verslaving. Ik ben al twintig jaar diabetespatiënt, maar kan niet van zoetigheid afblijven.” Deze respondent ziet wel een oplossing in regels voor toegevoegde suikers aan voedingsmiddelen. „Je kunt in de supermarkt echt bijna niets meer kopen waar geen suiker in zit. Daar zou de overheid prima een maximum aan moeten stellen.”

Toch vindt een flinke meerderheid wel dat aan obesitas wel echt iets te doen is. Maar dat campagnes daartegen helpen, daarvan is een meerderheid niet overtuigd. ,,Campagnes helpen niet. Bewegen wel. Stel sporten verplicht, vooral voor de jeugd.”