’Opwarming versus afkoeling’

Waarin elkaar in de ogen kijken niet meer bestaat en emotionele reacties niet meer zijn waar te nemen. De basis daarvoor wordt gelegd in de opvoeding waar steeds meer communicatie tussen ouders en kinderen plaatsvindt via de moderne mediamiddelen. Maar deze middelen kunnen niet knuffelen, een arm om de schouder leggen of anderszins lichamelijke ondersteuning geven.

De realiteit is dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie niet zijn te stoppen en die hebben ook veel positieve kanten. Maar er zal veel meer moeten worden nagedacht over de gevolgen voor het echte, natuurlijk menselijke contact. Want het tempo van de afkoeling daarvan is onvergelijkbaar veel hoger dan het tempo waarin de aarde opwarmt.

Otto C. Tempelaars, Heemstede