Nu ze 19 en 16 jaar zijn, zijn ze oud genoeg om de reis te maken en in de herfstvakantie was het zover. Het werd een reis om nooit meer te vergeten. Zwaar onder de indruk werd er op de avond na het bezoek aan het nazi-vernietigingskamp en het getto nog eens nagepraat en sprak de opmerking van de jongste -’toen ze op school het erover hadden dacht ik, ja boeien, maar nu ik het gezien heb weet ik hoe interessant het is’ - boekdelen. Nu ze in de jaren komen dat ze zelf beslissingen moeten nemen hoop ik dat deze les een steun zal zijn.

Henk van de Westerlo