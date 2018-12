Uitslag stelling: ’Knalcontrole onhaalbaar’

Verkuijlen, die bij de Nationale politie verantwoordelijk is voor een goed verloop van de jaarwisseling, zinspeelt erop dat door de lappendeken aan zones, handhaving eigenlijk onhaalbaar is. Dit komt door capaciteitsproblemen bij de politie, maar ook door onduidelijke afspraken tussen gemeenten en de handhavers. „Het is ondoenlijk. Ze hebben nu al geen personeel voor echt belangrijke zaken,” verzucht een respondent.

Gemeenten moeten met de lokale politie goed in kaart brengen waar agenten moeten surveilleren om het vuurwerkverbod gestand te doen tijdens en rond de jaarwisseling, stellen acht op de tien deelnemers. Velen vinden als gevolg van het gebrek aan mankracht bij de politie de extra inzet van boa’s hierbij niet verkeerd. Deze buitengewone opsporingsambtenaren kunnen een signaleringstaak hebben en bij overlast alsnog snel de politie inschakelen.

Iets meer dan de helft heeft er geen problemen mee als er een algeheel vuurwerkverbod komt in Nederland. De voorstanders hiervan zijn vaak wel van middelbare leeftijd en ouder. Bij de groep tot 45 jaar kan 43 procent toch wel leven met een particulier vuurwerkverbod, maar 41 procent meent dat hiermee een leuke traditie om zeep wordt geholpen. En vuurwerk afsteken blijft een ’mannending’ want vrouwen hebben over het algemeen minder moeite met de afschaffing dan mannen.

Velen hopen dat de klacht van Verkuijlen de opmaat is naar een knalvrij oud en nieuw. Alhoewel veel anderen wel de deur openhouden voor een centraal georganiseerd vuurwerkfestijn, die grote steden in het buitenland vaak houden tijdens de jaarwisseling. Zo stelt iemand die hier voorstander van is: „De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. Een algemeen verbod afkondigen en landelijk georganiseerde vuurwerkshows laten organiseren door experts.” Anderen wijzen ook op de gevaren van zware (illegale) rotjes: „Ook dit jaar zal er veel overlast zijn en zullen mensen gewond raken. Met oog op de veiligheid moet individueel afsteken van vuurwerk zo spoedig mogelijk worden verboden. Daarvoor in de plaats moet een centrale afsteeklocatie komen, die wat mij betreft elk jaar in een andere provincie wordt gekozen.”

Bij sommigen is het onderscheid tussen de vuurwerkvrije zones, die door gemeenten zijn ingesteld, en de ’vrijwillige’ knalvrije gebieden, die door buurtbewoners zijn afgesproken, niet helemaal duidelijk. Bij de zelf ingestelde buurtverboden wordt sowieso niet gehandhaafd door de politie, maar door bewoners zelf. De meesten denken dat dit in het geheel niet gaat werken. Zo vreest een deelnemer: „Volgens mij kun je er flinke buurtruzies van krijgen.”

Toch zijn er ook velen die een verbod op consumentenvuurwerk verfoeien. Deze opposanten noemen het afsteken een traditie die absoluut moet blijven. „Hou op met bemoederen en tradities om zeep te helpen. Vuurwerk is zo oud als de weg naar Rome.” En: „Laat iedereen één keer per jaar vuurwerk afsteken. Deden wij vroeger ook. Tegenwoordig mag helemaal niets meer.”