’Gelukkig kan Max Verstappen talent laten blijven zien in eigen land’

Het is natuurlijk goed nieuws dat de Raad van State heeft bepaald dat de natuurvergunning voor Circuit Zandvoort niet zorgt voor meer stikstofuitstoot.

De stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust en de Kunst en Natuur- en Milieufederatie NoordHolland hebben de door hen in samenwerking eerder aangespannen rechtszaak nu ook in hoger beroep bij de RVS verloren.

Het zou toch werkelijk te gek zijn als de beste F1-coureur van de wereld, Max Verstappen, overal op de wereld zijn talenten kan etaleren behalve in zijn eigen land.

Goed dat het plezier van de miljoenen racefans in Nederland niet wordt verstoord door deze milieuclubs, die eigenlijk niet in staat zijn om drie dagen per jaar hun starre idealen even ondergeschikt te maken aan deze prachtige autosport.

Jan Pronk, Beverwijk