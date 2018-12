Brengen sociale media ons dichter bijeen?

Want onze smartphone opent weliswaar nieuwe werelden, maar kan werelden dichterbij verwaarlozen of vernielen. Hoe sociaal zijn al die apps nu eigenlijk en hoe gelukkig worden we ervan? Brengen sociale media ons dichter bij elkaar of vergroten ze juist de tweespalt en jagen ze polarisatie aan?

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten vindt dat sociale media onderlinge harmonie brengen, maar hoofdredacteur Bert Brussen van The Post Online ziet ze als een gevaarlijke drug.