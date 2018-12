’Vergissing die ons duur komt te staan’

Bert Brussen Ⓒ Duncan de Frey

Net als van het roken, de drank en de heroïne kom je als ex-verslaafde nooit helemaal van Twitter af. Zelfs als je na het stoppen nooit meer één karakter twittert is Twitter toch nog deel van je onderbewustzijn. Het bestaat ergens, slapend, in je achterhoofd en manifesteert zich van tijd tot tijd in je dromen. Iedereen rookt en zuipt en zet een shotje en twittert terwijl jij er voorgoed bent buitengesloten. En dat terwijl je weet dat je altijd weer welkom bent om mee te doen. Tussen de ex-verslaafde en de opnieuw-verslaafde staat slechts een dun maar breekbaar vliesje van zelfbeheersing.