’Verlengstuk van mijn roeping geworden’

Jan-Jaap van Peperstraten Ⓒ René Bouwman

De laatste week van het jaar is ook de drukste. Iedereen in de kerk is bezig geweest om van Kerstmis een groot feest te maken. De kerstnacht was opnieuw de best bezochte viering. Eén keer per jaar zitten er geen tweehonderd, maar bijna duizend mensen in de kerk.