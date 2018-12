’Er is helemaal niks sociaals aan die sociale media’

Feit is wel: sociale media zijn er en ze blijven, zegt Steven vd Bles. „De vraag of het goed of slecht is doet er eigenlijk niet, het is er en het zal niet weggaan. Wij als gebruikers moeten er mee leren omgaan en dat is een grote verantwoordelijkheid. Wel heeft die omslag tot gevolg dat veel mensen moeten leren omgaan met al die informatie en prikkels en ik zie daar zeker een verband met alle burn-outs en andere stoornissen.”

Volgens TPO-hoofdredacteur Bert Brussen is het gezond verstand op sociale media ver te zoeken. Daar heeft hij gelijk in, vinden velen van u, zoals Hovermeeramy. Maar dat is verklaarbaar, zegt Rjmkanters: „Hersenen die voortdurend in de alert-stand staan, raken overbelast wat zich onder meer in een socialmediaverslaving van zelfs schoolgaande kinderen en bij ouderen in een burn-out manifesteert.”

En hoe social is dat dan? Nou, totaal niet, zegt Edje66: „Het is een ziekte geworden. De leus dat het mensen dichter bij elkaar zou brengen, gaat niet op. Om me heen zie ik alleen maar naar schermpjes starende zombies!”

En toch, dat zeiden we in het nog niet zo verre verleden ook van de televisie en andere technische innovaties. Petra Maas: „Dit doet me denken aan het gejammer toen de eerste auto’s op de weg verschenen. Levensgevaarlijk en alleen stapvoets door ons dorp, voorafgegaan door een persoon met een rode vlag. En dan de paniek over het nieuwe verschijnsel trein: kippen van de leg, koeien zonder melk. Het internet en de social media zijn er en blijven ook. Wen er maar aan en leer er op een goede manier mee omgaan.”

Johan van der man zegt ook: „Dit is toch iets van alle tijden? Hoe werd er toen niet gekeken tegen de komst van de televisie? Het was duivels, mensen kregen vierkante ogen, men zat hele avonden naar dat kastje te kijken. Toen kwam er de opkomst van de computer, ach en wee. En nu is het internet waar men tegen ageert.”

Tijd voor een laatste woord (maar geen beslissend woord), dit keer van Pieternell: „Communiceren doe je met mensen , niet met een apparaat.”