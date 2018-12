’Valse belofte over stekkerauto’

En ondanks de wetenschap, dat er een manifest het daglicht heeft gezien, waarin tientallen experts en wetenschappers juist waarschuwen voor de huidige klimaatplannen. En waarin klip en klaar staat vermeld, dat we op die manier uiteindelijk economisch verworden tot een derderwereld land. Een manifest, dat met feiten onderbouwd wordt! Maar daar is de overheid blind en doof voor.

Daarnaast is ook het accupakket een gruwel. Bergen met accu’s zullen er ontstaan, omdat men nog steeds niet weet hoe je dat allemaal moet recyclen. Een tweede berg náást het kernafval. Vervanging is zo duur dat je auto dan meteen ook totalloss is. Inderdaad, ik ben geen voorstander van zo’n stekkerauto en zal tot de laatste druppel op benzine blijven rijden.

Jan Muijs, Tilburg