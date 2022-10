Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Complotdenken zo oud als de weg naar Rome

Door Marcel Peereboom Voller

Volgens de overlevering was de Romeinse keizer Nero zo gek als een deur, maar was hij dan zo van het padje af dat hij eigenhandig de grote brand van Rome in het jaar 64 na Christus aanstak? Ja, wisten de toenmalige complotdenkers zeker: Nero legde Rome in de as om een nieuwe stad te kunnen stichten die zijn naam zou dragen.