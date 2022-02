Brief 2 ’Rusland onder grote druk’

Wat ik me bij al dat gedoe steeds weer afvraag is, hoe de Amerikanen zouden reageren als Mexico als bevriende natie van de Rusland zich tot Rusland zou wenden en tevens toestemming zou geven om Russische troepen te posteren vlakbij of zelfs bijna op de grens van Amerika. We hebben daar in het verre verleden ooit eens een keer mee te maken gehad toen Rusland raketten wilde plaatsen op Cuba. De toenmalige presidenten John F. Kennedy en Nikita Chroetsjov vlogen elkaar in de haren en de wereld ontkwam waarschijnlijk op het nippertje aan een kernoorlog. In die periode lieten de Russen hun schepen keren en haalden ze bakzeil.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw viel de Sovjet-Unie uit elkaar en voormalige vazalstaten van de USSR traden toe tot de EU en NAVO. Zullen de Russen nu opnieuw door het stof gaan? Ik wacht af.

H. Hulshof, Assen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: