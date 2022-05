Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Sportdrankjes ’We moeten zuiniger worden op de gezondheid van kinderen’

— Wilco Tanis vindt dat deze „zinloze sportdrankjes weggehaald moeten worden uit sportkantines.” Ook zouden sportclubs deze drankjes moeten vervangen voor gezonde alternatieven. „Suiker is verslavend. Het is volstrekt niet nodig het in zulke grote hoeveelheden toe te voegen en door gezonde kinderen te laten gebruiken bij het sporten.”

Door Wilco Tanis Kopieer naar clipboard

Jong geleerd is oud gedaan. En dat is nu net het punt bij overgewicht bij kinderen. Doordat zij minder bewegen en ook nog eens ongezonder eten en drinken, neemt de kans op hart- en vaatziekten voor later toe. Een jong aangeleerde levensstijl later afleren blijkt in de praktijk o zo lastig.