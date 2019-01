’Nieuwjaar doet denken aan oorlog’

Nu gooien we een rotje naar politie en ambulancemedewerkers. Waarom wordt het gebruik van vuurwerk niet aan banden gelegd? Kijk bijvoorbeeld naar de Erasmusbrug in Rotterdam, dat is echt een Nieuwjaarsfeest.

In Nederland worden allerhande verordeningen aangekondigd. De tijden dat je vuurwerk mag aansteken, het gebruik van het mobieltje in het verkeer, al die maatregelen lapt iedereen aan zijn laars; we maken de dienst zelf wel uit, een bekeuring krijg je toch niet.

Al dat papierwerk, daar krijgen onze beschermers geen tijd voor. Als er niet krachtig wordt opgetreden, wordt het alleen maar erger, willen we dat? En dan nog iets, hoe is het met de CO2-uitstoot tijdens de jaarwisseling, buiten bij onze woning was het grijs van de vuurwerkdamp, lijkt me niet erg gezond om dat in te ademen!

Overheid, doe hier nu eens wat aan en dan liefst niet van dat slappe gedoe, wat totaal geen indruk maakt en waar iedereen zich aan stoort.

Gerard Lefeber, Oegstgeest