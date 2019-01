’Oud en Nieuw op elk gebied uit de hand gelopen’

Ook qua kosten is er een hele hoge prijs betaald vanwege extra inzet van politie en medische zorg. En als laatste is Oud en Nieuw een zware wissel geweest op het millieu.

Waartoe dient dit allemaal? Het is mij onduidelijk. In ieder geval lijkt mij de grens overschreden en staat niets voor een totaalverbod op vuurwerk meer in de weg.

Mijn oproep: Overheid, doe uw werk en wacht niet. Smeed het ijzer nu het heet is.

J. Koopman, Steenbergen