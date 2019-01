’Reactie burgemeester Krikke treurig’

De reactie van burgemeester Krikke op vragen van verontruste burgers? Treurig toch? Kennelijk hebben de bestuurders in de regio Den Haag niet geluisterd naar het weerbericht. Duidelijk was dat de wind uit het westen kwam en zou toenemen in kracht.

Welnu, zie hier het resultaat. Word een duur grapje voor de gemeente Den Haag. De verzekeringsmaatschappijen schuiven de rekening wel door naar de gemeente.

J.P. v.d. Zwart, Duiven