’Idee voor de ferme woorden van Grapperhaus’

„Wat mij betreft mogen de straffen omhoog.” zegt hij ferm, na de zoveelste escalatie van geweld tegen hulpverleners (Tel.2/1). Zo, da's even schrikken! Vooraf had hij ook al gewaarschuwd dat je van zijn mensen af moest blijven, nou, dat heeft even indruk gemaakt!

Nu nog wachten op deze minister of hij zijn woorden in daden omzet en het wetsvoorstel indient. Als buurman van een politieagent doe ik alvast een suggestie: eenieder die onze hulpverleners aanvalt, al dan niet met vuurwerk, of die "onder invloed" achter het stuur aanrijdingen veroorzaakt, al dan niet met letsel of schade, een gevangenisstraf van tenminste een jaar in het vooruitzicht stellen.

Plus een meldplicht van 24 uur op vijf oudejaarsavonden daarna. En dat alles zonder aftrek wegens goed gedrag. Wat dit voor de carrières van de hooligans betekent, mogen ze dan zelf ondervinden. Idee, minister?

Wim Buts, Purmerend