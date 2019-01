Ze heeft haar OV-kaart ook gewoon bij zich maar deze moest opgeladen worden. Eenmaal bij het metrostation blijken de oplaadpunten afgeschermd tegen vuurwerkvandalen i.v.m. Oud en Nieuw.

Dus kon ze niet opladen en ergens een los kaartje kopen is niet mogelijk, maar ze moest wel met de metro mee en nam de gok om enkele haltes te reizen. Daar aangekomen liep ze zo in de armen van de controleur en na haar betoog gaf hij toch een bekeuring en tegelijkertijd het advies om er bezwaar tegen te maken.

Beetje krom beleid, lijkt mij, het ov hoort ervoor te zorgen dat reizigers kunnen betalen en als dit niet kan, dan moet je het reizen gratis maken.Want je kunt reizigers niet beletten om te reizen. Het heet niet voor niets openbaar vervoer.

Natuurlijk gaan we bezwaar maken tegen deze bekeuring want als je wel wil betalen maar door de ontvangende partij dat niet mogelijk gemaakt wordt, dan is dit niet de schuld van de reiziger, lijkt mij. Beetje gemiste kans RET, qua klantvriendelijkheid.

P. van Neck, Rotterdam