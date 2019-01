Uitslag Stelling: Bloeden voor het milieu

Er reageerden bovengemiddeld veel mensen op deze stelling. Kennelijk zitten de hogere lasten de lezers erg hoog. Sommigen verwachten zelfs een revolutie. „We zijn al genoeg leeggezogen”, schrijft een van de respondenten. Velen geloven namelijk helemaal niet dat het geld uit de hogere energietaks gebruikt gaat worden voor het verbeteren van het klimaat. „Het is een wassen neus”, is het commentaar van een van de stemmers.

Het gebrek aan draagvlak komt ook doordat het klimaat niet echt ’leeft’ bij de bevolking. Slechts een derde van de stemmers denkt dat dit het geval is. „Waarom moeten wij als minilandje voorop lopen, terwijl omringende landen helemaal niets doen. Dit heeft voor het klimaat helemaal geen zin.”

Een overgrote meerderheid vindt dat de rekening van de klimaatverandering wordt neergelegd bij het zwakkere deel van de bevolking. Daarbij vinden de meeste stemmers dat de kosten van de klimaatverandering ook worden verhaald op de middenklasse. Een van hen: „Het zwaarst de klos is de middenklasse met een eigen woning, degenen die alle lasten voor energiebesparing zelf moeten dragen.”

Een andere stemmer vindt ook dat het ’meedoen’ met de klimaatmaatregelen vooral is weggelegd voor de rijkeren. Die hebben het geld voor de aanschaf van een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp. Zij strijken ook alle subsidies op en hebben zo uiteindelijk minder energielasten. „Degenen die dat niet kunnen, betalen dus in feite voor de voordelen van de rijkeren.”

Er is sprake van een tweedeling in de maatschappij, zo vinden bijna alle stemmers. De middenklasse wordt kleiner, dat terwijl de meeste respondenten vinden dat het land juist gebaat is bij een sterke en grote middenklasse.

Bedrijven blijven te veel buiten schot, vindt een meerderheid. En juist die zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten pakken. „Schandalig hoe de ’vriendjes’ van Rutte in het bedrijfsleven worden bevoordeeld”, meent een van hen. Een andere stemmer vindt dat het kabinet eerst bij het bedrijfsleven moet beginnen en dan pas bij de burger. „Bedrijven maken steeds meer winst, en de lonen gaan amper omhoog”, aldus een stemmer die meent dat bedrijven dus best geld overhouden om te investeren in schone energie. Bijna niemand denkt overigens dat het noodzakelijk is de woningen van het aardgas af te halen. Onder hen zijn er velen die vinden dat niet serieus wordt gekeken naar alternatieve energiebronnen als kernenergie en waterstof. Iemand vraagt zich af waarom er dure warmtepompen nodig zijn, terwijl het heel makkelijk schijnt te zijn om reguliere cv-ketels geschikt te maken voor bijgemengd waterstofgas.

Bijna iedereen snapt dat mensen boos de straat op gaan om de protesteren tegen de fors hogere belastingen op energie en brandstof. Een stemmer vindt het allemaal veel te snel gaan. „Ga eerst eens zorgen dat alle huizen goed worden geïsoleerd en dan kijken naar alternatieven. Doe het stap voor stap, in plaats van alles meteen tegelijk.”