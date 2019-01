Brief 1: ’Niet uit emotie handelen’

Dit in tegenstelling tot oud politiechef Marnix Eysink Smeets. Hij stelde dat vreugdevuren in Scheveningen jarenlang rust hebben gebracht in de straten van de gemeente. Nu verbieden zou slecht zijn. ’In de emotie moet je nooit handelen,’ waren zijn wijze woorden. En zo is het! Kunnen we Krikke asjeblieft inruilen tegen deze wijze man? Ik stel voor om er over te stemmen in Buurtcentrum ’De nieuwe vonk’ en echt, oprecht, ik verzin die naam niet!!!

Danielle Samuel

