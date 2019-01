Brief 3: ’Schuld niet afschuiven op gemeente’

Ze hebben bewust veel en veel te hoog gebouwd en hebben het vuur ontstoken terwijl het door de wind onverantwoord was. Het is de laatste tijd populair geworden om de overheid maar overal de schuld van te geven, maar als de overheid regels maakt en zich met zaken bemoeit is het ook niet goed. Laat de organisatoren gewoon de eigen verantwoording nemen, erkennen dat ze grove fouten hebben gemaakt en zich niet verstoppen zoals ze nu doen zonder commentaar te willen geven.

Wim Nieuwenhoven,

