’Gepensioneerde is geen parasiet’

Dit zonder enig begrip voor het effect ervan op alle gepensioneerden, met name die met een klein aanvullend pensioen, die na een intensief werkzaam leven dachten rustig van hun oude dag te kunnen genieten. Het is een schande dat er zo met gepensioneerden in Nederland wordt omgegaan terwijl juist deze mensen er alles aan hebben gedaan ons land daar te brengen waar het nu in economisch opzicht is. Maar helaas is de realiteit dat in menig opzicht gepensioneerden niet meer meetellen want ze leveren geen enkele bijdrage meer aan de maatschappij. Ze kosten tenslotte alleen maar geld en gaan zich steeds meer als “parasieten” voelen.

Otto C. Tempelaars