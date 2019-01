’Oplossing ligt bij industrie’

Dat CO2 in onze dampkring nu in concentratie oploopt, wordt veroorzaakt door de verbranding van aardolieproducten en gas. Zou diezelfde industrie niet nu weer actie kunnen ondernemen om de CO2, zoals dat in de natuur gebeurt, om te zetten in koolstof- en zuurstofcomponenten om zo de broeikasgaseffecten hiervan te reduceren? Daar ligt de verantwoordelijkheid en niet bij de burger. Een kwestie van organiseren, tijd en geld.

Ed van Zomeren