’E-bikes op drukke fietspaden levensgevaarlijk’

Naar mijn mening kan het hedendaags niet meer dat op de steeds drukkere fietspaden fietsers naast elkaar blijven fietsen. Met de e-bikes erbij vind ik dit levensgevaarlijk worden.

Mij is vroeger geleerd: ’Je mag naast elkaar fietsen, mits je niemand in gevaar brengt.’ Het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen op hun e-bikes moeten gaan inhalen via de andere helft van het fietspad? Ik zie het vaak gebeuren dat ik van het fietspad word gereden omdat ze naast elkaar blijven fietsen en denken dat dit altijd en op elke plek kan. Dan komt er weer een e-bike die wil inhalen en de tegenligger moet maar naar de stoep uitwijken. Ik maak dit als oudere vaak mee.

Patrick Verweij, Dordrecht