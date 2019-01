’Te weinig politiek in conferences’

Oudejaarsdag is het de enige echte dag om politieke problemen, politieke missers, politieke plannen en alle politieke gerelateerde zaken te bespreken. Hiervoor konden jarenlang podiumkunstenaars zich profileren. De kern is uiteraard het aan de kaak stellen van de politicus die een onderwerp aangaat.

Sterker, deze politicus moet geroast worden. Wij willen dat, maar de man of vrouw wil dit ook. Niet genoemd is een verlies. Wat was er op oudjaar 2018 aan de hand? Twee simpele conferences, welke thuis horen in een gewone theatervoorstelling. Geen inhoud betreffende het politieke jaar. Deze oudejaarscenferences misten de "oudejaarsboot".

Mijn hoop en zeker mijn verwachting is dat Claudia De Breij dit wel waarmaakt op oudejaar 2019.+

Jack Paanen

DIEMEN