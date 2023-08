Uitslag Stelling: Eén Europa, gelijke prijzen

Iets meer dan de helft (56%) van de respondenten is verbaasd dat er zulke grote prijsverschillen bestaan. Veel reacties liggen in de lijn van wat deze respondent zegt: „Als we kiezen voor één Europa, zouden alle prijzen van producten ook overal hetzelfde moeten zijn.” Dat geldt dus ook voor btw-tarieven vindt bijna 90% van de deelnemers. „Het blijft een rare lappendeken van regeltjes per land: dat verenigd Europa komt nooit van de grond.”

Toch hebben enkele anderen een waardevolle aanvulling: „Je kunt de prijzen in supermarkten wel vergelijken, maar vergelijk dan ook ons toeslagensysteem en hypotheekrenteaftrek met Duitsland. Dan is Nederland weer veel gunstiger.” Ook de lagere salarissen in Duitsland worden een aantal keer genoemd: „Willen we hun kosten dan misschien ook hun salarissen”, zegt een deelnemer gekscherend.

Meer dan de helft van de deelnemers gaat wel eens de grens over om in Duitsland boodschappen te doen, in totaal 54%, waarvan 17% dat zelfs vaak doet: „In Duitsland kost mijn potje gezichtscrème €4,65 in Nederland betaal ik er €16 voor. En de Nederlandse komkommer is in Duitsland gewoonweg goedkoper.” Die komkommer is anderen ook een doorn in het oog. Een andere deelnemer: „In Duitsland heb ik een winkelwagen vol terwijl hier de bodem nog niet eens gevuld is voor hetzelfde geld.”

Driekwart van de deelnemers vindt dat er niet zo veel aandacht voor duurzaamheid zou moeten zijn in Nederland. Een respondent zegt: „Voor duurzaamheid wil ik best iets meer betalen, maar niet voor dezelfde pot appelmoes met alleen een ander label.” Een andere respondent is het daar niet mee eens en schrijft: „Ik vind dat duurzaamheid voorop moet staan en dat mag dan ook wel in de prijs terugkomen.”

Naar voordeelacties in supermarkten, zoals die er in Nederland veel zijn – in tegenstelling tot in ons buurland – is iets meer dan de helft bewust op zoek, een kwart van de deelnemers alleen als ze er toevallig tegenaan lopen. Veel mensen vertrouwen de acties niet. „Winkels houden voornamelijk zelf de prijzen hoog om te kunnen stunten met acties”, zeggen veel deelnemers. De overgrote meerderheid (91%) heeft dan ook veel liever een vaste basisprijs dan al die kortingen.

Van de deelnemers vindt 86% dat de inkoopbeperkingen die grote bedrijven opleggen aan winkeliers de marktwerking in Europa verstoren. „Winkelketens als Albert Heijn wordt vaak verweten dat zij de prijzen kunstmatig hoog houden. Maar nu blijkt maar weer dat de winstmarges voor deze winkels minimaal is en dat het grootste deel van wat de consument betaalt, in de zakken verdwijnt van de fabrieksdirecteuren en hun aandeelhouders.” Een ander vult aan: „Die fabrikant bepaalt dus in hoge mate de prijs die de consument betaalt.”

Een onderzoek naar de prijsverschillen wordt dan ook door de meeste mensen (77%) toegejuicht.„Ik ben erg blij dat hier nu naar gekeken wordt”, verzucht een van de deelnemers. „Het wordt nu wel eens tijd”, zegt een ander, „dat er in de EU gelijkheid komt.”