’Pensioenen al jaren niet geïndexeerd’

Nu is er al bijna 1700 miljard euro pensioenvermogen, een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Dit vermogen leverde over de afgelopen 30 jaar ca. 7% rendement per jaar op. De pensioenfondsen zijn dus schatrijk maar de politiek maakt ons wijs dat de fondsen arm zijn, en dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen te laag is om de pensioenen te indexeren.

Pensioenen worden berekend op basis van 0% rekenrente. Dat is in strijd met de Pensioenwet waarin staat dat voor de berekening van de pensioenen moet worden uitgegaan van de marktwaardering (die 7% dus). Een gulden middenweg zou zijn om uit te gaan van ca. 3% rekenrente, waarvan ook op Europees niveau wordt uitgegaan.

Ook voor de werkenden is niet-indexeren een slechte zaak, want dat leidt vaak tot hogere pensioenpremies en kan een lagere pensioenopbouw tot gevolg hebben.

Tot slot: Het is een kwalijke zaak dat de gepensioneerden geen enkele zeggenschap hebben over hun eigen pensioenvermogen.

Jos van Driel, Hoofddorp